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Пригожин рассказал об отношении к российской вакцине от COVID-19

11:57
  • вторник
  • 19 января 2021

Сам он пока не привился

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как относится к масштабной вакцинации и российским вакцинам от коронавирусной инфекции. Он отметил, что в его семье еще никто не болел COVID-19.

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"Я к вакцинации отношусь хорошо. Коронавирус — серьезная вещь. Вакцина должна дать защиту людям и остановить инфекцию. Мы, наша семья, пока чистенькие, от вируса бережемся. По приезде в Москву обязательно все привьемся!" - заверил продюсер.

Пригожин добавил, что сам пока не смог сделать прививку, поскольку в последнее время часто бывает в разъездах. Тем не менее продюсер заявил, что доверяет только российским врачам, поэтому его выбор — отечественная вакцина, передает "Вечерняя Москва".

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