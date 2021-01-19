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Минздрав объявил о резком снижении летальности от COVID-19 в России

12:03
  • вторник
  • 19 января 2021

Показатели уменьшились втрое

Минздрав объявил о резком снижении смертности от коронавируса в России. Летальность от COVID-19 уменьшилась втрое, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
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"Все было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, более чем в три раза", - заявил Мурашко, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

С начала пандемии коронавируса в России зафиксировано3 612 800 случаев заражения. По данным оперштаба, более 3 миллионов пациентов с COVID-19 выздоровели. Скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 66 623 человека.

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