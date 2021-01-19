Депутат МГД Олег Артемьев: Автобусный парк Москвы будет заменен электробусами к 2030 году

В городе уже курсируют 600 электробусов

Весь автобусный парк Москвы будет заменен электробусами к 2030 году. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев. Он отметил, что таким образом столица взяла курс на высокие экологические стандарты в общественном транспорте.

"Электробусы являются самым перспективным и экологически чистым транспортом по количеству выбросов, сроку службы и удобству для пассажиров – они тише и комфортнее. К 2030 году весь автобусный парк Москвы будет заменен именно этим видом транспорта", — отметил Артемьев.

Он отметил, что и сам электротранспорт постоянно совершенствуется. В частности, решен вопрос с отоплением салона – раньше ёмкости батареи не хватало для этого.

Сейчас в Москве курсируют 600 электробусов. В этом году их станет на 400 больше.

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