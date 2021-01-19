Меркель решила продлить локдаун в Германии до 15 февраля

За последние сутки в ФРГ выявлено более 7 тысяч новых случаев COVID-19

Локдаун из-за коронавируса в ФРГ могут продлить до 15 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель подготовила соответствующие документы к переговорам с главами федеральных земель, сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

Как подсчитал институт Роберта Коха, в Германии за последние сутки зарегистрирован 7 141 новый случай заболевания COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заразились 2 040 659 человек.

В Германии сегодня закрыто большинство магазинов, кроме продуктовых, не работают бары, рестораны, спортивные залы и музеи. Жесткие ограничения власти ввели еще в конце ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"