ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель решила продлить локдаун в Германии до 15 февраля

12:20
  • вторник
  • 19 января 2021

За последние сутки в ФРГ выявлено более 7 тысяч новых случаев COVID-19

Локдаун из-за коронавируса в ФРГ могут продлить до 15 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель подготовила соответствующие документы к переговорам с главами федеральных земель, сообщает Bild со ссылкой на свои источники.
Меркель призналась, что все еще мечтает о путешествии по России

Как подсчитал институт Роберта Коха, в Германии за последние сутки зарегистрирован 7 141 новый случай заболевания COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заразились 2 040 659 человек.

В Германии сегодня закрыто большинство магазинов, кроме продуктовых, не работают бары, рестораны, спортивные залы и музеи. Жесткие ограничения власти ввели еще в конце ноября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.