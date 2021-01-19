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Жителей Германии могут обязать носить респираторы вместо медицинских масок

12:43
  • вторник
  • 19 января 2021

В Баварии эта мера уже действует

Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей всей территории страны носить не просто маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Требование будет касаться общественных мест, в частности, транспорта и магазинов, пишет Bild.

В Баварии эта мера уже вступила в силу. Начиная с 25 января, требование к наличию респираторов будет обязательным.

Аналогичная мера начнет действовать и в Австрии. Кроме того, там режим изоляции продлен до 7 февраля.

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