Жителей Германии могут обязать носить респираторы вместо медицинских масок

В Баварии эта мера уже действует

Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей всей территории страны носить не просто маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Требование будет касаться общественных мест, в частности, транспорта и магазинов, пишет Bild.

В Баварии эта мера уже вступила в силу. Начиная с 25 января, требование к наличию респираторов будет обязательным.

Аналогичная мера начнет действовать и в Австрии. Кроме того, там режим изоляции продлен до 7 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"