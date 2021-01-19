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Миллер доложил Путину о планах по газификации регионов

14:36
  • вторник
  • 19 января 2021

Будет газифицировано более 3600 населенных пунктов, отметил глава "Газпрома"

О ходе работ по выполнению плана масштабной газификации России доложил Владимиру Путину глава "Газпрома" Алексей Миллер. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
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Несмотря на экономически сложный предыдущий год, компании удалось сохранить высокие темпы работы и даже зафиксировать рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье. По словам Алексея Миллера, у "Газпрома" нет препятствий для выполнения президентских поручений по газоснабжению и газификации регионов, в том числе сельских территорий.

Путин: Вопрос о газификации внутри страны. Может быть, он самый основной на самом деле, поэтому я бы попросил с этого начать. В какой-то момент темпы снизились. Вопросов на этот счёт у граждан очень много. И, конечно, люди хотят знать планы развития газификации России. Мы с вами хорошо знаем, что планы развития магистральной инфраструктуры должны быть сопряжены с доведением ресурсов до конечного потребителя.

Миллер: "Газпром" по "высокой стороне" увеличивает объёмы финансирования почти что в три раза. Мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населённых пункта. И к концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. К 2030 году будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране.

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