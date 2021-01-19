Володин высказался о ситуации в США

Произошедшее требует оценки международных организаций, отметил спикер Госдумы

Госдума во вторник собралась на первое заседание весенней сессии. Она обещает быть насыщенной – за несколько месяцев работы депутатам предстоит рассмотреть тысячу новых законопроектов и больше 200, принятых в первом чтении перед Новым годом.

В приоритете – реализация Послания президента Федеральному собранию, которое сформировало повестку на несколько лет вперед. От этой работы напрямую зависит благосостояние россиян. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил – в сентябре граждане будут выбирать новый состав нижней палаты. И важно не допустить иностранного вмешательства в кампанию. По его словам, в первую очередь речь о США, которые навязывают всем так называемые демократические ценности, а у себя допускают раскол в обществе, человеческие жертвы в ходе штурма Капитолия. И даже манипулируют пресловутой свободой слова, лишая Трампа и его сторонников возможности прямого общения с избирателями через соцсети.

"Мы против посягательства на свободу слова. Но, в конце концов, это их внутреннее дело. И казалось бы, Бог с ними, пусть делают, что хотят. Но не все так просто. Американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный, международный, а по сути – монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран. Особенно учитывая продвигаемую идею о мнимой американской исключительности. И уже не мнимое, а очевидное высокомерие. Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства", - заявил Володин.

Володин отметил - очень важно, чтобы в России подобная ситуация не повторилась. Произошедшее требует оценки международных организаций, которые пока молчат. И их бездействие говорит не только о слабости, но и проявлении о двойных стандартов.

"Молчит и Европарламент, который моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, в Венесуэле, Белоруссии, Гонконге. Этот список можно продолжать. То же самое в их заявлении по человеку, засланному к нам из Германии. Здесь мы видим заранее скоординированные действия. А Евросоюзу следует начать с себя. Прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой. Вообще это все напоминает истязания времен Второй мировой войны. И, в конце концов, восстановите законность с правами человека в своих странах, если хотите, чтобы вас кто-то слушал", - подчеркнул Володин.

Спикер напомнил: российская политическая система на протяжении 20 лет показывает свою эффективность. Все фракции, представленные в Думе, объединились, чтобы оказать помощь людям во время пандемии. Сколько партий попадёт в новый состав парламента - решат сами граждане, и этот выбор, подчеркнул Володин, они должны сделать без влияния извне.

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