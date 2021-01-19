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В больнице им. Спасокукоцкого проводят операции с помощью робота "Да Винчи"

15:08
  • вторник
  • 19 января 2021

Врачи прошли обучение для работы с новыми технологиями

В клинике урологии больницы имени Спасокукоцкого провели первую операцию с помощью новейшего робота "Да Винчи". У такой модели - самые современные инструменты и детальнейшая визуализация. Теперь хирург видит весь процесс в мельчайших подробностях, а значит и вмешательство проходит без лишних травм. В каких операциях будет задействован робот-ассистент?

Пациент встречает хирурга уже сидя, а главное – широко улыбаясь. Боли больше нет. Операцию Валерию Михайловичу провели только накануне, а сегодня он уже может самостоятельно передвигаться и готовится к выписке.

Всё благодаря самым современным робот-ассистированным технологиям. В клинике урологии больницы имени Спасокукоцкого – большой опыт проведения таких операций. А теперь здесь появился второй робот "Да Винчи" – представитель новейшего поколения! Благодаря ему хирург получает доступ в любые, самые отдалённые уголки организма, при этом не травмируя соседние ткани, нервы и мышцы. Усовершенствованные 3D-камеры обеспечивают чёткую трёхмерную визуализацию во всех направлениях: глазами робота врач в мельчайших деталях видит процесс изнутри, в многократном увеличении.

Главный уролог страны Дмитрий Пушкарь выполняет первую в России операцию с участием нового робота. Крошечные ножницы в правой руке управляют аналогичным инструментом внутри брюшной полости пациента. В другой руке – пинцет. Сложнейшие манипуляции удаётся проводить практически с ювелирной точностью. Такая технология позволяет не просто удалить опухоль – но при этом сохранить все функции организма.

Робот "Да Винчи" в больнице имени Спасокукоцкого успешно используется также в гинекологии и общей хирургии. Теперь здесь смогут помочь еще большему количеству пациентов: в клинике урологии планируют проводить до 10 тысяч операций в год.

"Мы сегодня первая клиника в Москве, которая располагает двумя роботическими системами, одна из которых - самый последний робот в мире. Это принципиально новый робот, избавленный от некоторых недостатков предыдущей модели, самые современные инструменты и возможности для хирурга еще более качественно выполнять хирургические вмешательства", - рассказал главный врач ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

Роботическая хирургия сегодня активно развивается во всем мире, отмечают в больнице. Врачи прошли обучение для работы с новыми технологиями и теперь планируют делиться опытом со специалистами других столичных клиник.

Полина Кастрицкая, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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