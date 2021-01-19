В Подмосковье задержали девушку с сотнями свертков наркотиков

Следователи завели уголовное дело

В Ленинском городском округе Подмосковья арестована 19-летняя приезжая из Челябинска. Девушку подозревают в реализации наркотиков. Во время личного досмотра полицейские обнаружили в её рюкзаке более 250 свёртков с порошкообразным веществом и сапёрную лопату, которой задержанная делала закладки.

Общий вес порошка составил около 400 граммов. Экспертиза показала, что несколько свертков содержат мефедрон. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

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