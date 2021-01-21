Павильону "Физика" на ВДНХ вернут исторический облик

Реставрационные работы завершатся уже в этом году

На ВДНХ завершается масштабная реставрация павильона "Физика". Резные двери, историческое панно, знаменитые люстры-ромашки - всё это пришлось восстанавливать буквально по кусочкам. Как спешка рабочих в прошлом спасла, казалось бы, утраченный орнамент и что будет располагаться в здании теперь?

Эти уникальные дубовые двери с резным орнаментом из колосьев, витиеватых цветов и листьев - один из немногих сохранившихся артефактов павильона №5 на ВДНХ - он же "Физика", он же бывший павильон Латвийской ССР. После капитального ремонта в 1973-м они ни разу не реставрировались и начали разрушаться. Былое обаяние со временем утратило и само здание - эталон советского ар-деко с элементами латвийского народного зодчества. В рамках масштабной реконструкции ВДНХ специалисты возвращают ему исторический архитектурный вид.

Свой павильон на ВДНХ Латвийская ССР, как и две другие прибалтийские республики, получила в середине прошлого века, когда в послевоенное время Всесоюзная сельскохозяйственная выставка открылась после масштабной реконструкции. Цветные витражи с видами Риги и Лиепая, узоры латышских народных орнаментов на стенах, сводах и полотках погружали посетителей в атмосферу латвийского этноса. Но таким здание оставалось недолго. Спустя всего десятилетие при переходе ВДНХ на отраслевой принцип его переоборудовали в павильон "Физика", наспех избавившись от убранства. Но спешка, с которой рабочие обустраивали пространство для новой выставки, в результате стала спасением для некоторых, как казалось, утраченных произведений искусства.

Сюрпризом для реставраторов стали обнаруженные под слоями краски элементы декора Вводного и Центрального залов. Аутентичные орнаменты на сводах и потолках, арочный геометрический рисунок, парные сюжеты авторской живописи на стенах: после кропотливой трудоемкой реставрации они теперь предстанут перед посетителями такими, какими были более полувека назад.

Напольное покрытие павильона - воссозданная по историческим фотографиям и уцелевшим фрагментам метлахская плитка. С царских времен и примерно до 70-х годов XX века это был самый ходовой материал для отделки полов. При истирании с годами она не теряет свой цвет, и сможет послужить еще долгое время.

Все реставрационные работы завершатся уже в этом году. Тогда же, помимо исторического облика, к павильону вернется и его исконное предназначение. Там откроют музей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"