Якубович решился на прививку после смерти Грачевского

Телеведущий намерен защитить от болезни себя и близких

Леонид Якубович признался, почему решил сделать прививку от коронавирусной инфекции. По словам телеведущего, вирус убил уже восемь близких ему человек.

Якубович признался, что окончательно принял решение насчет вакцинации после смерти режиссера Бориса Грачевского. Об этом 75-летний ведущий рассказал Елене Малышевой.

"Я бы может быть сидел бы тихо и ждал результатов. Начал сравнивать вакцины, нашу с китайской или Pfizer. Но умер близкий мне человек, а это уже восьмой — Боря Грачевский. И я решил, что надо, потому что я общаюсь со слишком большим количеством людей", - заявил Якубович.

Он добавил, что сам входит в группу риска из-за возраста. Также прививка позволит ему не только уберечь от болезни самого себя, но и обезопасить близких.

В ответ на это Малышева заявила, что люди старше 65 лет, страдающие онкологией, и люди с лишним весом должны вакцинироваться в первую очередь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"