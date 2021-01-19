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Якубович решился на прививку после смерти Грачевского

13:44
  • вторник
  • 19 января 2021

Телеведущий намерен защитить от болезни себя и близких

Леонид Якубович признался, почему решил сделать прививку от коронавирусной инфекции. По словам телеведущего, вирус убил уже восемь близких ему человек.

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Якубович признался, что окончательно принял решение насчет вакцинации после смерти режиссера Бориса Грачевского. Об этом 75-летний ведущий рассказал Елене Малышевой.

"Я бы может быть сидел бы тихо и ждал результатов. Начал сравнивать вакцины, нашу с китайской или Pfizer. Но умер близкий мне человек, а это уже восьмой — Боря Грачевский. И я решил, что надо, потому что я общаюсь со слишком большим количеством людей", - заявил Якубович.

Он добавил, что сам входит в группу риска из-за возраста. Также прививка позволит ему не только уберечь от болезни самого себя, но и обезопасить близких.

В ответ на это Малышева заявила, что люди старше 65 лет, страдающие онкологией, и люди с лишним весом должны вакцинироваться в первую очередь.

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