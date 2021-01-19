Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Орле

Соблюдение участниками аварии закона о безопасности движения проверяет прокуратура

Спасатели в Орле пытаются разблокировать столкнувшиеся маршрутное такси и грузовик МАЗ. По предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек. На место происшествия выехал замгенпрокурора района.

"Водитель, управляя транспортным средством МАЗ, двигался со стороны ул. Михалицына по улице Раздольной. В районе дома номер 31 водитель грузового транспортного средства допустил выезд на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с маршрутным такси", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области

Прокуратура региона начала проверку. Следователи выясняют, как участники столкновения соблюдали закон о безопасности дорожного движения.

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