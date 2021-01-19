Собянин утвердил программу развития газового хозяйства столицы до 2025 года

Основные работы пройдут на территории Новой Москвы

Сергей Собянин утвердил программу развития систем газоснабжения Москвы на 2021-2025 годы.

Основные работы будут проводиться на новых территориях столицы, поскольку на "старой" уровень газификации достиг 100%. В Новой Москве планируется построить 87 километров магистральных газопроводов высокого давления, а также реконструировать действующие газовые сети, включая 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления.

Ежегодно Москва потребляет до 23 миллиардов кубометров газа, что составляет свыше 5% от общего потребления в России, сообщили в пресс-службе столичной мэрии. В городе газифицировано 1,8 млн квартир.

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