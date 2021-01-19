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Депутат МГД Гусева: Высокий кредитный рейтинг Москвы отражает стабильность экономики города

13:45
  • вторник
  • 19 января 2021

Столице присвоили наивысший рейтинг кредитоспособности

Высокий рейтинг кредитоспособности Москвы говорит о стабильности городской экономики, заявила председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева.

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"Москве был присвоен рейтинг ААА, это наивысший рейтинг из возможных. Это означает, в частности, что долговые обязательства города Москвы могут приобретать, в том числе, инвесторы с самыми строгими критериями надежности приобретаемых ценных бумаг — например, пенсионные фонды и страховые компании. Косвенно же рейтинг ААА является независимым подтверждением общего "здоровья" экономики столицы", - подчеркнула депутат.

Она отметила, что многие агентства при присвоении рейтинга учитывают способность региона успешно формировать и реализовывать бюджет. Выводы об этой способности делаются на основе отчетов об исполнении бюджета — в частности, такие отчеты в Москве проходят утверждение Мосгордумой при участии Общественной и Контрольно-счетной палат — а также с учетом действующего бюджета региона на нынешний год и прогнозный период и его долговых обязательств, объяснила парламентарий.

Кроме того, немаловажной является диверсификация бюджетных доходов, напрямую влияющая на кредитоспособность: с этой точки зрения эксперты АКРА также сочли Москву надежным заемщиком. Специалисты признали доходы города высокодиверсифицированными.

"Максимальная доля одной отрасли в налоговых доходах города не превышает 17%, а десять самых крупных налогоплательщиков дают всего 8,3% совокупных налоговых и неналоговых поступлений. "Бюджетообразующих" отраслей в Москве нет, сырьевая составляющая доходов столичной казны также незначительна — всего 6%. Бурно растут сектора IT, промышленности и сферы услуг, почти четверть доходов формируется малым и средним бизнесом. Все это послужило причинами присвоения Москве наивысшего национального рейтинга", - сказала Гусева.

Она добавила, что даже в условиях ухудшения мировой экономики бюджет столицы остается социально направленным, программно-целевым бюджетом развития с высокой долей государственных инвестиций.

"Коронавирус действительно стал тяжелым испытанием для экономик стран и городов всего мира, в том числе и для Москвы. Однако столица, как показывают статистические данные, справляется с последствиями пандемии лучше большинства мегаполисов мира.

Расчеты финансово-экономического блока правительства Москвы показывают, что в следующем году город сможет в полном объеме выполнить свои социальные обязательства и продолжить выполнение заявленных программ. Москва, по-прежнему обладает одним из лучших среди мегаполисов мира потенциалов к восстановлению, развитию и дальнейшему росту", - заключила Гусева.

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