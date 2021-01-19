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Трое погибших: в Подмосковье микроавтобус протаранил грузовик

15:07
  • вторник
  • 19 января 2021

Названа предварительная причина аварии

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье. Всё произошло во вторник рано утром на 72-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Павловском Посаде, передает "ТВ Центр".

Водитель микроавтобуса, в котором находились девять человек, врезался в стоящий на обочине грузовик. От полученных травм на месте происшествия скончались женщина и двое мужчин, ещё пять человек пострадали, четверо из них с различными травмами были госпитализированы.

На некоторое время движение по Горьковскому шоссе в направлении Москвы было перекрыто. Машины пускали в объезд через Электрогорск. Обстоятельства аварии сейчас выясняются. По предварительным данным, водитель микроавтобуса заснул за рулём.

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