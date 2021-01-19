Уровень одобрения политики США в мире снизился до многолетнего минимума

Опрос провела компания Gallup

Уровень одобрения действий лидеров США в странах мира снизился до 22%. Это худший результат в текущем десятилетии, сообщила компания Gallup по итога опроса, проведенного в 60 странах.

Выше всего рейтинг глобального одобрения администрации Дональда Трампа поднимался в 2019 году - тогда он составил 33%. Теперь же действия руководителей Америки находят одобрение лишь в семи из 60 государств. В их числе – Камерун, Грузия, Замбия, Уганда и Филиппины, где политику Белого дома одобрили около 60% опрошенных.

В Европе и на Ближнем Востоке рейтинг доверия американской администрации стремится к нулю. В Германии, Исландии и Иране одобрительно высказались о властях в Вашингтоне лишь5-6% респондентов. На Украине политику США одобрили 24% опрошенных, а в России – 18%.

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