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Уровень одобрения политики США в мире снизился до многолетнего минимума

13:45
  • вторник
  • 19 января 2021

Опрос провела компания Gallup

Уровень одобрения действий лидеров США в странах мира снизился до 22%. Это худший результат в текущем десятилетии, сообщила компания Gallup по итога опроса, проведенного в 60 странах.
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Выше всего рейтинг глобального одобрения администрации Дональда Трампа поднимался в 2019 году - тогда он составил 33%. Теперь же действия руководителей Америки находят одобрение лишь в семи из 60 государств. В их числе – Камерун, Грузия, Замбия, Уганда и Филиппины, где политику Белого дома одобрили около 60% опрошенных.

В Европе и на Ближнем Востоке рейтинг доверия американской администрации стремится к нулю. В Германии, Исландии и Иране одобрительно высказались о властях в Вашингтоне лишь5-6% респондентов. На Украине политику США одобрили 24% опрошенных, а в России – 18%.

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