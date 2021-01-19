Врач предупредил переболевших коронавирусом о "страшных осложнениях" из-за диет

Организму нужно много времени для восстановления

Переболевшим коронавирусной инфекцией нужно худеть с большой осторожностью, иначе диета может серьезно сказаться на здоровье из-за изменения внутренних органов, предупредил диетолог Алексей Ковальков.

"Простые диеты им не подходят, а модные — типа интервального голодания и кето-диеты — совершенно не подходят, так как могут быть очень страшные осложнения. Все надо контролировать и смотреть, даже сосудистую оболочку глаза надо смотреть. Микротромбы могут возникнуть везде — и в почках, и в печени, жировой гепатоз может перерасти в цирроз. Любое похудение — это большая нагрузка на печень", - объяснил врач.

Он отметил, что после COVID-19 не стоит увлекаться диетами, так как они дают нагрузку на внутренние органы, в частности на почки. Также после перенесенного коронавируса многим нужно восстанавливать гормональный фон, передает "Вечерняя Москва".

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