Песков оценил перспективы контактов Путина с Трампом и Байденом

А пока американцам надо разобраться со своими проблемами

В планах президента России Владимира Путина пока нет контактов ни с уходящим президентом США Дональдом Трампом, ни с новым американским лидером Джозефом Байденом. Контакт могут состояться в будущем, пока же в Вашингтоне очень заняты своими внутренними проблемами, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что там у них проблемы в Соединенных Штатах. Поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков заметил, что пока у президента нет планов попрощаться с Трампом до завершения срока полномочий президента США, который истекает 20 января. В то же время, по словам представителя Кремля, график главы государства может и измениться.

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