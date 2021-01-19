"Теперь он очень счастлив": как принцу Гарри живется в Калифорнии

Он переехал в США вместе с женой и сыном

Принц Гарри после переезда в Калифорнию почувствовал себя счастливым, заявила королевский биограф Кэти Николл. По ее словам, внуку королевы Елизаветы II очень подошел новый неспешный образ жизни.

Николл рассказала, что сразу после переезда в Америку принц Гарри очень переживал за брата и отца, которые переболели коронавирусной инфекцией. Однако сейчас он уже не так грустит из-за расставания с родными.

"По-моему, он полюбил Калифорнию и калифорнийский образ жизни. Они ему очень подходят. Он всегда был очень спокойным человеком, любил природу, любил быть на берегу океана. Так что, как я слышала, теперь он очень-очень счастлив", - считает биограф.

Она добавила, что решение принца Гарри покинуть Великобританию не стало причиной ухудшения его отношений с королевой – Елизавета II регулярно созванивается с внуком и его женой Меган Маркл и остается в курсе их жизни, передает Daily Express.

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