Собянин назвал позитивной ситуацию с коронавирусом после праздников

Заболеваемость снижается

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве после новогодних праздников позитивная. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, в столице фиксируется снижение заболеваемости по всем направлениям.

"По выявляемости, процентов на 30, по сравнению с тем, что было перед Новым годом. И на 18 процентов снизилась госпитализация, такой очень важный фактор, который позволяет разгрузить коечную сеть", - сказал мэр.

Собянин отметил, что сегодня около 40% коек остаются свободными. Это "мощный запас", который позволяет чувствовать себя "уверенно в ближайшие недели и месяцы".

Мэр Москвы также рассказал, что в городе в настоящее время развернуто около 120 стационарных и выездных пунктов вакцинации от коронавируса.

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