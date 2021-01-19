В Москве развернуто более 100 пунктов вакцинации от коронавируса

После новогодних праздников зафиксирован спад заболеваемости

Рекорд по записи на вакцинацию от коронавируса установлен в столице 18 января. Запрос на прививку отправили 25 тысяч граждан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, в Москве развернуто более сотни пунктов вакцинации.

"Что касается выполнения поручения президента по массовой вакцинации, в Москве на сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов", - заявил мэр столицы.

По данным Собянина, на сегодняшний день уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19 около 200 тысяч жителей столицы. Мэр отметил, что граждане все больше проявляют активность, записываясь на прививку. А заболеваемость в Москве после новогодних праздников снизилась на 30%.

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