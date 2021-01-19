ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ рассмотрит вопрос о включении "Спутника V" в список одобренных вакцин

15:11
  • вторник
  • 19 января 2021

Дискуссия запланирована на ближайшую пятницу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что дискуссия о включении российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в список разрешенных ВОЗ может продлиться несколько дней.

В России началась вакцинация: когда ждать коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова посоветовала переболевшим коронавирусом не спешить с вакцинацией

Харрис назвала хорошим знаком, что дискуссия будет проведена. По ее словам, это указывает на то, что "мы находимся на достаточно хорошей стадии". При этом она отметила, что обсуждение может и не закончиться в день начала – 22 января, передает РИА Новости.

"Разрешение на внесение в список препаратов для использования в экстренных ситуациях будет дано экспертами только тогда, когда они будут удовлетворены всеми данными", - резюмировала представитель ВОЗ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
Вакцинация
Вакцинация
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.