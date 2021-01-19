ВОЗ рассмотрит вопрос о включении "Спутника V" в список одобренных вакцин

Дискуссия запланирована на ближайшую пятницу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что дискуссия о включении российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в список разрешенных ВОЗ может продлиться несколько дней.

Харрис назвала хорошим знаком, что дискуссия будет проведена. По ее словам, это указывает на то, что "мы находимся на достаточно хорошей стадии". При этом она отметила, что обсуждение может и не закончиться в день начала – 22 января, передает РИА Новости.

"Разрешение на внесение в список препаратов для использования в экстренных ситуациях будет дано экспертами только тогда, когда они будут удовлетворены всеми данными", - резюмировала представитель ВОЗ.

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