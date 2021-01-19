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Иммунологическую эффективность "ЭпиВакКороны" оценили в 100%

15:25
  • вторник
  • 19 января 2021

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре

В пресс-службе Роспотребнадзора оценили иммунологическую эффективность вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона", которая была разработана научным центром "Вектор", - она, по итогам первых двух фаз клинических испытаний, составляет 100%.

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"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что клинические испытания препарата на добровольцах завершились 30 сентября. 14 октября вакцина получила регистрационное удостоверение.

Ранее в центре "Вектор" перечислили противопоказания для вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона". Согласно текущей инструкции, это тяжелые формы аллергических заболеваний и гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим). За правильность назначения прививки отвечает врач.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, масштабный выпуск "ЭпиВакКороны" стартует в феврале 2021 года. Сейчас же все желающие могут привиться вакциной центра имени Гамалеи "Спутник V".

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