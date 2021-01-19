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Бундестаг предложил ввести штрафные пошлины на газ из США

15:20
  • вторник
  • 19 января 2021

Введенные Вашингтоном санкции против "Северного потока-2" неприемлемы

Соединенные Штаты продвигают экономические интересы своей газовой промышленности с помощью санкций. Вашингтон стремится к тому, чтобы его так называемые союзники деградировали и превратились в его подчиненных, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике. Клаус Эрнст прокомментировал решение США о введении ограничений против работающего на проекте "Северный поток-2" трубоукладчика "Фортуна".
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"Я призываю федеральное правительство вызвать и. о. посла США и недвусмысленно объяснить позицию правительства. Также необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент не изменит агрессивную экономическую политику своей страны", - заявил Эрнст в интервью агентству ТАСС. Действия Вашингтона глава комитета назвал неприемлемыми.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что правительство США намерено с 19 января ввести санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус".

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