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Депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил развитие электронных услуг в Москве

15:41
  • вторник
  • 19 января 2021

Электронными услугами в столице воспользовались более 1,8 млрд раз с момента их запуска

С момента запуска электронных услуг Москвы ими успели воспользоваться более 1,8 миллиарда раз. Это указывает на лидерство столицы в предоставлении цифровых услуг, заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

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"В среднем ежемесячно портал mos.ru посещают более 20 миллионов пользователей, а личные кабинеты на нем зарегистрировали более 13 млн человек.  Сейчас москвичам доступно более 370 электронных услуг и сервисов – среди них оплата услуг ЖКХ, оформление парковочных разрешений, всевозможные вопросы по линии департамента городского имущества", - рассказал парламентарий.

По его словам, многие востребованные услуги доступны не только на официальном сайте мэра Москвы, но также в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

"Электронные услуги – это прежде всего возможность сэкономить время. Еще совсем недавно решение многих формальных бытовых вопросов упиралось в тот факт, что на них нужно было потратить целый день. Москва – мегаполис, многие люди живут здесь не по месту регистрации и для оформления документов должны были раньше ехать в другой район. Цифровизация в этом вопросе – очень важное, нужное решение, которое значительно облегчило жизнь москвичей", - отметил Козлов.

Депутат добавил, что цифровизация не только помогает ускорить процесс получения документов, но также способствует поиску пропавших домашних животных, позволяет следить за собственной электронной медицинской картой. А собственники квартир с помощью сервиса "Электронный дом" смогут организовать онлайн-собрание.

"Я уверен, что многие коллеги из других городов возьмут наши идеи и лучшие практики на вооружение", - резюмировал Козлов.

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