В центре Москвы произошла стрельба

Полиция уже задержала подозреваемого

В Таганском районе Москвы произошла стрельба. Как сообщили в полиции, подозреваемый в хулиганских действиях – им оказался 24-летний житель Подмосковья – уже задержан.

В сообщении пресс-службы управления МВД по столице, которое цитирует РИА Новости, говорится, что злоумышленник, находясь в компании двоих друзей, произвел не менее четырех выстрелов в окно жилого дома на Новорогожской улице.

Мужчину задержали неподалеку от места преступления. В ходе личного досмотра у подозреваемого был изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В результате инцидента никто не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"