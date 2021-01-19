Роскачество проверило 206 марок бутилированной воды

Более чем в четверти образцов нашли фальсификат

Российская система качества после проверки 206 торговых марок бутилированной воды из девяти стран выявила признаки фальсификата более чем у четверти образцов, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что закупки образцов проводились в 14 городах семи федеральных округов. У 60 товаров содержание микроэлементов в воде не соответствовало маркировке, что является признаком подделки. Нарушения, подчеркивает Роскачество, могут быть неумышленными.

Также в сообщении говорится, что в лечебно-столовой минеральной воде "Обуховская-13" нашли повышенное содержание марганца, в питьевой воде "Ахун" - остаточный хлор, а у воды "Акватонус", "Тигирецкая" и "Богородское" - несоответствие по сумме нитратов и нитритов.

В конце декабря эксперты Роскачества совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством провели исследование черной икры 14 торговых марок российского производства и по одной из Белоруссии и Армении - в итоге замечаний не было лишь по одному образцу. Так, в трех обнаружились превышения общей микробной обсемененности и дрожжи, в пяти - консервант тетраборат натрия.

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