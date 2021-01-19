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Депутат МГД Головченко: современная медицинская инфраструктура – один из приоритетов развития ТиНАО

15:26
  • вторник
  • 19 января 2021

С июля 2012 года Новая Москва получила 10 поликлиник

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко отметил приоритет развития медицинской инфраструктуры в Новой Москве. По его словам, нужно, чтобы застройщики, помимо жилых домов, возводили и социальную инфраструктуру – детские сады, школы и поликлиники.

"Конечно, присоединенные территории в этом смысле еще несколько уступают старым районам, однако современный город развивается в очень высоком темпе", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Валерий Головченко сообщил, что до 2022 года в поселении Марушкинское ТиНАО возведут новую детско-взрослую поликлинику. Там будет оказываться высококвалифицированная медицинская помощь. "В поликлинике будут работать лаборатории, кабинеты восстановительных и лечебных процедур, функциональной диагностики", - сообщил депутат.

По словам Головченко, с июля 2012 года Новая Москва получила десять поликлиник. "До 2022 года будет построено еще 10 медицинских учреждений для детей и взрослых", - добавил парламентарий.

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