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"Газпром" допустил приостановку "Северного потока - 2"

15:31
  • вторник
  • 19 января 2021

Это связано с политическими рисками

"Газпром" не исключил вероятность того, что реализация проекта "Северный поток - 2" может быть приостановлена вплоть до полной отмены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на меморандум к новому размещению бондов холдинга.

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Как сказано в документе, компания продолжает сталкиваться с политическими рисками в различных регионах при подготовке крупных международных проектов - в частности, "Турецкого потока" и "Северного потока - 2". Это приводит к напряжению между странами.

"В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта", - говорится в меморандуме.

"Северный поток - 2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

СМИ писали, что завершение строительства на одной из двух ветвей газопровода запланировано на первую половину 2021 года. Вместе с тем Соединенные Штаты не раз выступали противниками проекта. Как стало известно накануне, Вашингтон намерен ввести санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода. Также Штаты пригрозили санкциями европейским компаниям, участвующим в реализации "Северного потока - 2".

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