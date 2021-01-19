Мишустин подтвердил стабилизацию обстановки с коронавирусом в регионах

В целом ситуация пока непростая

Российское правительство намерено и дальше контролировать обстановку с распространением коронавирусной инфекции. Власти должны следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и запасы медицинских препаратов, по всей стране продолжится тестирование на COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что ситуация с коронавирусом в регионах постепенно стабилизируется.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется", - заявил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава правительства добавил, что кабмин по поручению президента прорабатывает возможность уведомления граждан о результатах тестов на коронавирус через портал госуслуг. Премьер подчеркнул, что это позволит людям оперативнее получать информацию, скорее начать лечение и обезопасить окружающих, передает ТАСС.

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