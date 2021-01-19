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Задержан подозреваемый в краже аппаратуры из самолета "Судного дня"

15:41
  • вторник
  • 19 января 2021

Он отказывается признать вину

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, передает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

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Уточняется, что признать вину задержанный отказывается. Дополнительные подробности не приводятся.

Ил-80 представляет собой командный пункт управления войсками в условиях ядерной войны. В начале декабря он находился на ремонте в Ростовской области. Неизвестные вскрыли грузовой люк самолета и проникли внутрь. Украдена была только второстепенная аппаратура, не связанная с непосредственным функциональным предназначением судна. Ценное оборудование с самолета хранится отдельно.

Сумму ущерба оценили в миллион рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Режим доступа на объект ужесточили.

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