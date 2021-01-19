В России создали тесты для выявления британского штамма коронавируса

Новая тест-система готова в регистрации, сообщили в Роспотребнадзоре

В России готова к регистрации новая тест-система, которая может определить найденный в Британии штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Платформенное решение позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР-тесты, не тратя огромные средства на секвенирование, добавила она.

Кроме того, к регистрации также готова иммунохроматографическая тест-система на определение антигена вируса. Попова сообщила, что тест-система на определение антигена "на таком высоком уровне" создана в России впервые.

"Под нее была специально создана ферментная база, которой раньше не было в России", - сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что британский штамм коронавируса уже к марту может стать самым распространенным в России. Она напомнила, что этот штамм на 56% более заразен, чем те, что были выявлены ранее.

Она добавила, что хоть в России и выявлен лишь один случай заражения "британским" штаммом, больных может быть гораздо больше – ведь он уже обнаружен во многих странах, из которых в Россию прилетают люди.

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