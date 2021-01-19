Звезда "Гарри Поттера" задумалась об уходе из кино

Актер признался, что любит работать руками

Актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, заявил, что после рождения дочери подумывает об уходе из кино. Он признался, что ребенок поменял его взгляды на жизнь.

Малышка Уэнсдэй родилась в мае прошлого года. После появления дочери Гринт изменил свою жизнь: он бросил курить, у него пропала бессонница. Также актер задумался о смене профессии. Гринт признался, что может в будущем уйти из кино. Недавно он занялся керамикой и стал делать посуду из глины. Также звезда "Гарри Поттера" рассказал, что его интересует строительство и плотническое дело.

Сейчас Гринт снимается в сериале "Дом с прислугой", отказываться от этого проекта он не собирается. Мужчина признался, что комфортно ощущает себя на телевидении, однако известность доставляет ему дискомфорт. "Поттер" появился в слишком молодом возрасте, и мне было трудно иметь дело со славой", - заявил он.

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