Эксперты оценили вероятность новых антироссийских санкций при Байдене

Она довольно высока

Международное рейтинговое агентство Fitch провело исследование, по итогам которого сообщило, что при администрации нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена риск санкций в отношении России останется высоким.

"Риск дополнительных санкций США остается высоким, хотя любые новые санкции могут быть более адресными и составлять часть более многостороннего подхода к внешней политике США", - цитирует заключение агентства ТАСС.

Fitch уточнило, что в обозримом будущем значительные экономические ограничения маловероятны. Это связано с тем, что у Байдена будут будут более насущные проблемы - например, борьба с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, его администрации потребуется время для разработки своей внешнеполитической программы.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января. В этот же день американский Сенат рассмотрит дело об импичменте действующего главы государства Дональда Трампа.

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