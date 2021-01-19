ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты оценили вероятность новых антироссийских санкций при Байдене

16:03
  • вторник
  • 19 января 2021

Она довольно высока

Международное рейтинговое агентство Fitch провело исследование, по итогам которого сообщило, что при администрации нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена риск санкций в отношении России останется высоким.

Берлин отреагировал на новые санкции США против "Северного потока - 2"
NASA ответило Рогозину по поводу новых санкций США

"Риск дополнительных санкций США остается высоким, хотя любые новые санкции могут быть более адресными и составлять часть более многостороннего подхода к внешней политике США", - цитирует заключение агентства ТАСС.

Fitch уточнило, что в обозримом будущем значительные экономические ограничения маловероятны. Это связано с тем, что у Байдена будут будут более насущные проблемы - например, борьба с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, его администрации потребуется время для разработки своей внешнеполитической программы.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января. В этот же день американский Сенат рассмотрит дело об импичменте действующего главы государства Дональда Трампа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.