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Российские военные впервые провели учения нового типа

16:18
  • вторник
  • 19 января 2021

Они проходили в Брянской области

Российские военные впервые провели сетецетрические учения - в них были задействованы самоходные артиллерийские установки "Мста", передает РИА "Новости".

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Концепция сетецентрической войны подразумевает, что все участники боя объединяются в информационную сеть и собирают данные разведки. Критически важно в данном случае - достичь информационного превосходства над противником.

Как сообщили в пресс-службе командования Западного военного округа, проходили учения в Брянской области. Расчеты самоходных гаубиц использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена. Проводили маневры артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии. Участие принимали около 500 человек, было задействовано 25 единиц оружия.

Ранее Министерство обороны показало уникальные кадры из Брянской области, где в небо поднялись сразу шесть тяжелых транспортных самолетов "Руслан". Учения провели экипажи Сенинского и Тверского авиаполков. В неблагоприятных погодных условиях, при низкой облачности и порывистом ветре летчики успешно отработали совместные взлет и посадку. Маршрут проходил на высоте более четырех тысяч метров.

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