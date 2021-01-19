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Названа причина нападения мужчины на педиатра в Петербурге

16:19
  • вторник
  • 19 января 2021

Инцидент произошел в детской поликлинике

Мужчина напал на педиатра во время посещения детской поликлиники в Санкт-Петербурге. В полиции сообщили, что посетитель медучреждения распылил перцовый баллончик и нанес травмы 58-летней женщине.

Инцидент произошел накануне. По данным пресс-службы регионального управления МВД, пострадавшую госпитализировали. У врача диагностировали травмы головы и ожог глаза.

В отношении мужчины, подозреваемого в нападении на женщину, составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, посетитель больницы требовал бесплатно назначить препарат "Пентаксим" (вакцина для профилактики дифтерии и столбняка), но врач отказала из-за отсутствия показаний.

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