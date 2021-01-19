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Чистый отток капитала из России вырос в 2,2 раза

16:40
  • вторник
  • 19 января 2021

За 2020 год он составил 47,8 миллиарда долларов

По сообщениям Банка России, на которые ссылается ТАСС, по итогам 2020 года чистый вывоз капитала из страны частным сектором вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, составив 47,8 миллиарда долларов.

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Уточняется, что по итогам января - декабря 2019 года показатель находился на уровне 22,1 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Министерство финансов впервые с марта 2020 года закупит иностранную валюту. Речь идет об операциях на 106,3 миллиарда рублей. Произойдет это в период с 15 января по 4 февраля 2021 года. Ежедневный объем покупки составит 7,1 миллиарда.

В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что главной задачей в России в 2021-м станет восстановление предпринимательской деятельности. Как подчеркнул глава Минфина, в основе экономического роста находятся средства частных инвесторов.

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