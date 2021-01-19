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В Германии учредили фонд в поддержку "Северного потока - 2"

16:29
  • вторник
  • 19 января 2021

Он уже начал свою работу

Как сообщил министр энергетики земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель, в Германии начинает работать экологический фонд, который будет защищать интересы в том числе участников проекта "Северный поток - 2". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Schweriner Volkszeitung.

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По словам политика, служба по надзору за фондами в министерстве юстиции признала новую организацию правоспособной.

Называется фонд "Защита климата и окружающей среды MV". Для него заявлены 11 целей, связанных с добычей экологически чистых энергоносителей и зеленой энергетикой. В одном из пунктов в перечне задач говорится о вкладе в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Северный поток - 2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

Соединенные Штаты не раз высказывали свою обеспокоенность проектом и угрожали санкциями как европейским, так и российским компаниям.

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