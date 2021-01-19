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Вакцинация в российских регионах вышла на новый этап

22:13
  • вторник
  • 19 января 2021

Кампания охватила даже самые отдаленные уголки страны

Свыше трех миллионов россиян вылечились от COVID-19 за всё время пандемии. За сутки выздоровели 23262 человека, что превышает число новых заболевших более чем на полторы тысячи. Их суточный прирост составил 21734 случая. Это минимальный показатель с ноября прошлого года. С понедельника в России началась массовая вакцинация. Прививочная кампания проходит во всех регионах страны.

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В Москве развернуто более 100 пунктов вакцинации от коронавируса

Сейчас такую картину можно увидеть не просто в каждом областном центре, но и в небольших городах и селах (см. видео). Россия перешла от масштабной к массовой вакцинации населения. Прививка теперь доступна не отдельным категориям, а всем россиянам старше 18 лет. В регионы поступает достаточное количество препаратов, открываются дополнительные медкабинеты.

60-летний житель Менделеевска республики Татарстан Сергей Самотохин тут же поспешил в районную больницу. На иммунизацию записался без проблем. "Все нормально. Голова не кружится. Сознание ясное", - сказал Самотохин.

Запись на вакцинацию организована и через портал государственных услуг. Пока в тестовом режиме, но уже в ближайшее время система должна заработать в полном объёме.

"Внедрение такой практики позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку. Это важно и для соблюдения условий хранения вакцины. Через сайт по завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о её прохождении. Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Такое поручение дал президент", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На должном уровне электронную запись на прививку уже наладили Хабаровский край, Сахалинская, Белгородская и Московская области. Но в лидерах по внедрению этого решения - Москва. Масштабы вакцинации здесь тоже впечатляющие.

"В Москве на сегодняшний день развёрнуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. В настоящее время привилось первой аппликацией уже около 200 тысяч человек. И вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток – 25 тысяч. Чтобы победить ковид, надо создать популяционный иммунитет, и вакцинация играет далеко не последнюю роль в этом направлении. Радует, что среди привитых в настоящее время уже около половины – это люди старше 60 лет", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

После новогодних праздников в Москве фиксируют снижение заболеваемости COVID-19, меньше людей нуждаются в госпитализации. Это разгрузило столичные больницы. И на сегодняшний день запас свободных коек составляет около 40%.

За январь ситуация с инфекцией улучшилась в большинстве регионов. Врачи и учителя, а также госслужащие сейчас заболевают реже, чем вахтовики, работники транспорта и торговли. Это объясняется более интенсивными контактами последних групп населения в праздничные дни. В сельской местности наблюдается большее количество зараженных по сравнению с городами. По количеству объёмов тестирования страна вернулась к допраздничному уровню. В сутки проводится около 430 тысяч исследований. В стране регистрируются новые методы выявления коронавируса.

"Буквально 31 декабря была зарегистрирована новая тест-система в Российской Федерации, которая в рамках ПЦР-исследования позволяет количественно определить наличие вируса – как у пациента, так и при смывах с объектов окружающей среды. Это первая количественная тест-система в мире, которая открывает новые возможности и в диагностике, и в санитарной вирусологии. Готовы к регистрации ещё две тест-системы", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас в правительстве изучают возможность наладить электронное информирование россиян о результатах тестирования через портал госуслуг. Главное, на что делает упор кабмин при обсуждении этого вопроса - надежная защита персональных данных.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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