Володин назвал Навального пешкой в чужой большой игре

Депутаты Госдумы во вторник обсудили тему иностранного вмешательства во внутренние дела России

В Госдуме прошло первое заседание весенней сессии, которая станет завершающей для депутатов седьмого созыва. Осенью, после выборов, к работе приступит новый состав нижней палаты. И уже сегодня парламентарии говорили о вызовах, которые несет предстоящий электоральный сезон. В частности, о возможных вмешательствах во внутренние дела России со стороны наших западных партнеров.

Политический год в России начался. Вслед за президентом и правительством к работе приступили депутаты Госдумы. 10-я весенняя сессия обещает быть насыщенной. Ведь сейчас на рассмотрении в нижней палате российского парламента находятся 1234 законопроекта.

Эта весенняя сессия для депутатов 7-го созыва - завершающая. Осенью состоятся выборы в нижнюю палату российского парламента. Вмешиваться в избирательную кампанию несомненно будут, констатирует председатель Госдумы. Речь о США и странах НАТО. Правда, теперь тот, кто учил весь мир демократическим стандартам, стандарты эти перечеркнул.

"Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан. Мы всегда, и сегодня хочу это подчеркнуть, выступали против насильственных неконституционных действий. А США, наоборот, эти процессы поощряли. Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Американское общество расколото. Этого добились политики, долгие годы сталкивая людей между собой. Кто имеет право выражать свое мнение, а кто нет, теперь определяют IT-гиганты. Они фактически лишили действующего президента свободы слова. Дональд Трамп не может общаться со своими сторонниками. А их, если верить результатам выборов, 75 миллионов.

"Мы выступаем против посягательства на свободу слова. Но, в конце концов, это их внутреннее дело. И, казалось бы, бог с ними, пусть делают, что хотят. Но не все так просто. Американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный, международный, монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран. Особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности. И уже не мнимое, а очевидное высокомерие. Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства", - заявил Володин.

"Хватит занимать позу страуса и делать вид, будто ничего не происходит!" - обращается Володин к коллегам. Профильному комитету Госдумы поручено проанализировать ситуацию в США и направить предложения в международные организации. Те в большинстве своем старательно не замечают происходящее в Вашингтоне, наглядно демонстрируя двойные стандарты.

"Молчит и Европарламент, который моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, в Венесуэле, Белоруссии, Гонконге. Этот список можно продолжать. То же самое в их заявлении по человеку, засланному к нам из Германии. Здесь мы видим заранее скоординированные действия. А Евросоюзу следует начать с себя. Прекратите стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой. Вообще это все напоминает истязания времен Второй мировой войны", - сказал председатель Госдумы.

Тему иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны продолжают лидеры оппозиционных фракций. Здесь их позиции совпадают.

"Нам притащили очередную американскую игрушку, этого попа Гапона, именуемую Навальным. Навалились на Россию. Его обслуживает минимум четыре разведки: ЦРУ — точно, Ми-6 — абсолютно точно, и БНД", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Такие, как Навальный, занимаются тем, что принимают все меры к разрушению нашего государства. Понятно, что человек оттуда. Человек завербован давно уже как диверсант, как человек, которого обучили создавать здесь ситуацию типа в Киеве, Майданы, Тбилиси и так далее", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Стремление любыми путями прорваться к власти, больше ничего! Используя любые поводы, любые провокации, любые акты, всё, что угодно. Главная цель заключается именно в этом", - поделился своим мнением руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

"Хорошо, что высказались по этому вопросу лидеры оппозиционных партий. Вдумайтесь, если бы наши спецслужбы привезли американца в аэропорт, усадили его в самолет и отправили в Вашингтон, где бы он оказался после того, как туда прилетел? Нет сомнений в данном случае. Он пешка в чужой большой игре, но эта игра отнюдь недружественная и опасная для нашей страны", - уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Из-за ситуации с коронавирусом пленарные заседания на Охотном Ряду по-прежнему будут проходить лишь 2, а не 3 дня в неделю. Однако принятые ограничения постепенно снимают. Сегодня журналистам вновь разрешили работать в зале заседаний, а вот открывать столовые и буфеты, по мнению спикера, пока преждевременно.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, Валерий Белинский, Роман Логунов,"ТВ Центр", Москва.

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