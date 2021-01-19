Жителей Центральной России предупредили о снегопадах и понижении давления

Погода изменится уже в ближайшие дни

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в скором времени циклон принесет в центральную часть России аномальное потепление и метели.

По словам метеоролога, которые приводит РБК, произойдет это уже днем в четверг и в ночь на пятницу. Так, в четверг, отметил Леус, пройдет снег с метелями, столбики термометров покажут от минус 4 до минус 9 градусов. Ночью снег местами станет мокрым, возможен гололед.

К утру пятницы температура повысится до минус 4 - плюс 1 градуса. Эксперт при этом подчеркнул, что основную опасность будет представлять существенное падение атмосферного давления.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что 21 января в Москве температура повысится до 0... минус 5 градусов, а уже в пятницу столбики термометров поднимутся выше плюс 4.

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