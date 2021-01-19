ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп решил создать Национальный парк американских героев

17:06
  • вторник
  • 19 января 2021

Там должны появится памятники видным американским деятелям

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, готовящийся сложить полномочия уже 20 января, подписал указ о создании Национального парка американских героев. Где именно его построят, пока не утверждено, но предполагается, что там поставят памятники американским политикам, музыкантам, спортсменам и деятелям искусства.

Песков оценил перспективы контактов Путина с Трампом и Байденом
Трамп решил перед уходом помиловать 100 человек

Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома. Перечислены там более двух сотен имен. Это, в частности, основатель студии Disney Уолт Дисней, режиссер Альфред Хичкок, баскетболист Коби Брайант и лидер движения за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг.

В тексте указа Национальный парк называется "ответом Америки на безрассудную попытку стереть ее героев, ценности и весь образ жизни". Эксперты же полагают, что администрация Джо Байдена, скорее всего, свернет проект.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.