Трамп решил создать Национальный парк американских героев

Там должны появится памятники видным американским деятелям

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, готовящийся сложить полномочия уже 20 января, подписал указ о создании Национального парка американских героев. Где именно его построят, пока не утверждено, но предполагается, что там поставят памятники американским политикам, музыкантам, спортсменам и деятелям искусства.

Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома. Перечислены там более двух сотен имен. Это, в частности, основатель студии Disney Уолт Дисней, режиссер Альфред Хичкок, баскетболист Коби Брайант и лидер движения за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг.

В тексте указа Национальный парк называется "ответом Америки на безрассудную попытку стереть ее героев, ценности и весь образ жизни". Эксперты же полагают, что администрация Джо Байдена, скорее всего, свернет проект.

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