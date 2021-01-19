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"Помоги мне и моим детям": болеющая бывшая жена Аршавина рассказала об испытаниях

18:09
  • вторник
  • 19 января 2021

Алиса Казьмина пережила уже две операции

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина показала в инстаграме, как она встретила праздник – Крещение Господне.

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Казьмина опубликовала в соцсети фотографии у загородного дома. На снимках она лежит в снегу у ели.

"Лежу. Сижу. Поклонилась. К верху руки, помолилась. Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять. С праздником милые, добрые люди ", - подписала Казьмина фотографии.

Подписчики в комментариях к посту пожелали ей скорейшего выздоровления.

- Алиса, с Крещением! Пусть хранит Вас Господь!

- С праздником, Алиса! Чтобы эти испытания завершились скорейшим выздоровлением!

- Вы обаятельная!

Ранее Казьмина сообщила, что у нее аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Ей сделали две операции, после чего наступила временная ремиссия.

Аршавин и Казьмина развелись в 2019 году. За два года до этого у них родилась дочь.

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