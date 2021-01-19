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"Худший президент": экс-помощник Трампа оценил его работу

17:28
  • вторник
  • 19 января 2021

По словам Джона Болтона, в будущем Трампа необходимо игнорировать

Бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон дал большое интервью немецкому новостному порталу T-online. В ходе беседы его попросили оценить работу Дональда Трампа на посту главы государства.

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"Я думаю, что Трамп точно войдет в историю как худший президент США", - сказал Болтон, уточнив при этом, что штурм Капитолия стал "очень печальным днем для Америки". Вместе с тем Болтон подчеркнул, что не поддерживает импичмент против Трампа, ведь, по словам экс-помощника, того надо просто игнорировать, а импичмент ведет к обратному.

Джон Болтон занимал должность советника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. Он покинул этот пост после конфликта с Трампом. Глава Белого дома тогда объяснил, что попросил уйти Болтона из-за несогласия со многими его предложениями. Сам Болтон настаивал, что ушел по собственному желанию.

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