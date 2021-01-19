Сенатор Инна Святенко: Около 300 волонтеров участвует в социальном проекте "Давай дружить!"

Проект в помощь детям-сиротам, стартовавший в сентябре 2020 года, успешно развивается

Проект "Давай дружить!", запущенный осенью прошлого года в помощь детям-сиротам и подросткам, попавшим в трудные жизненные ситуации, успешно развивается в Москве. За четыре месяца работы к проекту присоединились 280 волонтеров.

Как рассказала в беседе с АГН "Москва" председатель комитета Совфеда по соцполитике, представитель от Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко, проект "Давай дружить!" будет продолжаться в 2021 году.

Она рассказала, что в рамках проекта волонтеры проходят специальную психологическую подготовку при участии благотворительного фонда "Старшие братья, старшие сестры". В настоящее время первые двое наставников, прошедших несколько этапов подготовки, уже познакомились со своими подопечными.

Святенко добавила, что в рамках проекта действует секция профориентации, которая помогает ребятам определиться с выбором профессии.

"Ребятам, которые находятся в центрах воспитания, особенно нужно общение взрослых - притом взрослых, обладающих необходимыми психологическими и педагогическими навыками. Воспитанию таких наставников и посвящена программа - мы рассчитываем, что она поможет обрести старших партнеров всем без исключения детям Москвы, попавшим в тяжелые обстоятельства", - сказала Святенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"