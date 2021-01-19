Эксперты раскритиковали ВОЗ за действия во время пандемии

У той не оказалось достаточных ресурсов

Сопредседатели Независимой панели по оценке готовности к пандемии провели в Женеве пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что усилий Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА "Новости".

"Страны обратились к ВОЗ, ожидая лидерства, но она оказалась без достаточных ресурсов и власти. У ВОЗ нет власти принуждать к исполнению или расследовать деятельность какого-либо из своих подразделений в странах", - отметила сопредседатель Независимой панели Элен Джонсон Ширлиф.

Она также призвала членов международного сообщества активнее сотрудничать с ВОЗ и предоставлять той больше возможностей.

Ранее сама ВОЗ сообщила, что в обозримом будущем от коронавируса может гибнуть по 100 тысяч человек в неделю. Как уточнили в организации, сейчас более 47% смертей приходится на Северную и Южную Америку. Именно там возможно еще большее осложнение. В Европе же, считают эксперты, ситуация постепенно стабилизируется.

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