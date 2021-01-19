Депутат МГД Перфилова: Школьники возвращаются в классы с соблюдением всех мер предосторожности

Большое внимание будут уделять соблюдению социальной дистанции

В Мосгордуме рассказали о возвращении столичных школьников к очному обучению. Как сообщила в беседе с АГН "Москва" депутат Московской городской думы, директор столичной школы №2098 Надежда Перфилова, все уроки, как и прежде, будут проводиться с соблюдением эпидемических требований.

"За вторую четверть, когда в очном режиме учились только младшие школьники, уже отработаны все необходимые меры предосторожности. Мы, как и раньше, будем уделять большое внимание соблюдению социальной дистанции", - сообщила Перфилова.

Она отметила, что при выявленных случаях инфицирования коронавирусом у детей или педагога класс будет временно возвращаться к дистанционному формату.

Видео: московские школьники вернулись к очному обучению

Перфилова пояснила, что дистанционное обучение было временной, но эффективной мерой, и это дало возможность сохранить привычные условия для младшеклассников, а учащихся старшей школы оградить от рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

Депутат МГД также отметила, что для тех родителей, кто опасается за здоровье детей или старших родственников, сохраняется возможность продолжить обучение из дома. Несмотря на это, немногие пользуются этой опцией. По ее словам, к очному обучению с воодушевлением возвращаются и ребята, и учителя.

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