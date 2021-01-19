ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Перфилова: Школьники возвращаются в классы с соблюдением всех мер предосторожности

17:59
  • вторник
  • 19 января 2021

Большое внимание будут уделять соблюдению социальной дистанции

В Мосгордуме рассказали о возвращении столичных школьников к очному обучению. Как сообщила в беседе с АГН "Москва" депутат Московской городской думы, директор столичной школы №2098 Надежда Перфилова, все уроки, как и прежде, будут проводиться с соблюдением эпидемических требований.

"За вторую четверть, когда в очном режиме учились только младшие школьники, уже отработаны все необходимые меры предосторожности. Мы, как и раньше, будем уделять большое внимание соблюдению социальной дистанции", - сообщила Перфилова.

Она отметила, что при выявленных случаях инфицирования коронавирусом у детей или педагога класс будет временно возвращаться к дистанционному формату.

Видео: московские школьники вернулись к очному обучению

Перфилова пояснила, что дистанционное обучение было временной, но эффективной мерой, и это дало возможность сохранить привычные условия для младшеклассников, а учащихся старшей школы оградить от рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

Депутат МГД также отметила, что для тех родителей, кто опасается за здоровье детей или старших родственников, сохраняется возможность продолжить обучение из дома. Несмотря на это, немногие пользуются этой опцией. По ее словам, к очному обучению с воодушевлением возвращаются и ребята, и учителя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Меры безопасности против распространения коронавируса в школе
Меры безопасности против распространения коронавируса в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.