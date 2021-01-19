МЧС завершило спасательную операцию на Домбае

При сходе лавины погиб один человек

В Карачаево-Черкесии, где в Домбае сошла лавина, завершена поисково-спасательная операция, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Тело сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме", - уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел днем в понедельник на склоне горы Мусса-Ачитара. Один человек погиб, из-под снега удалось выбраться восьми людям.

"Иные пострадавшие и погибшие не обнаружены", - отметили в МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. К спасательным работам были привлечены больше 200 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"