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МЧС завершило спасательную операцию на Домбае

18:03
  • вторник
  • 19 января 2021

При сходе лавины погиб один человек

В Карачаево-Черкесии, где в Домбае сошла лавина, завершена поисково-спасательная операция, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.

При сходе лавины в Домбае погиб президент горнолыжной федерации
Еще двух человек нашли живыми после схода лавины в Домбае

"Тело сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме", - уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел днем в понедельник на склоне горы Мусса-Ачитара. Один человек погиб, из-под снега удалось выбраться восьми людям.

"Иные пострадавшие и погибшие не обнаружены", - отметили в МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. К спасательным работам были привлечены больше 200 человек.

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