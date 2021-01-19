В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили телефон

Также возникли проблемы с интернетом

Представители генконсульства России в Нью-Йорке сообщили, что их телефонные линии были по неизвестной причине отключены. Также возникли повторяющиеся проблемы с доступом в интернет. Об этом пишет ТАСС.

"Практически полностью отключены все городские телефонные линии, а их много. Периодически возникают проблемы с доступом в интернет", - говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что ранее подобных ситуаций никогда не возникало, случай беспрецедентный.

В Соединенных Штатах сейчас продолжается подготовка к инаугурации избранного президента Джо Байдена. Она запланирована на 20 января. В понедельник все здания Капитолия, где проходила репетиция церемонии, заблокировали из-за внешней угрозы. Местное телевидение сообщило, что тревогу включили из-за пожара по соседству. В палатках под мостом недалеко от Капитолия ночевали бездомные.

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