Киркорову запретили въезд в Литву из-за концертов в Крыму

Ограничение будет действовать пять лет

Певцу Филиппу Киркорову запретили ездить в Литву. Ограничение введено сроком на пять лет. По мнению властей прибалтийской страны, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

"Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации", - заявил накануне глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и попросил МВД республики внести Киркорова в черный список.

Во вторник эту просьбу одобрили в департаменте миграции. Певца уже внесли в список нежелательных лиц, передает "Интерфакс".

"Абсурдность, а по сути откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан", - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что компания "Филипп Киркоров Продакшн", которая занимается организацией концертов Киркорова, задолжало Федеральной налоговой службе 95605 рублей.

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